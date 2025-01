Piantedosi sulle violenze a Milano: “Sono tre le denunce. Allontanate 50 persone”

Il numero uno del Viminale ha precisato: «Allo stato risultano essere state formalizzate tre denunce da parte di una ragazza di cittadinanza belga e di due donne italiane. L’Autorità giudiziaria sta accertando il quadro delle responsabilità, facendo piena luce su quanto accaduto anche al fine di verificare, come sembra, se si sia trattata di una pratica organizzata ascrivibile al cosiddetto Taharrush Gamea (pratica di aggressione sessuale collettiva di origine araba, ndr)». Ancora: «Per i servizi di ordine pubblico pianificati per il Capodanno a Milano e ulteriormente rafforzati con l’istituzione delle cosiddette zone rosse sono stati impiegati in tutta la città 880 unità». Quella notte «sono state controllate complessivamente 2.745 persone e di queste 50 sono state allontanate proprio per effetto delle zone rosse, mentre il primo giorno dell’anno, 2.252 sono stati i soggetti controllati, con 9 allontanamenti. Il dispositivo così rafforzato – ha aggiunto Piantedosi – ha sicuramente scongiurato più diffusi accadimenti di illegalità come quelli che bande giovanili tendono a porre in essere in tali occasioni, come avvenuto in passato. Ciò nonostante si sono verificati alcuni episodi di esternazione di gravi frasi offensive nei confronti della Nazione e delle forze di polizia che, grazie all’attività successiva delle forze di polizia, non sono rimasti privi di conseguenze. I soggetti coinvolti sono stati infatti identificati» e quindi «14 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per i reati di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate e alla Nazione italiana». Il ministro ha poi ricordato che «da dicembre 2024 a oggi abbiamo assegnato alla Questura di Milano 748 nuove unità di personale della polizia di Stato». Piantedosi ha anche fatto un bilancio, «positivo», delle zone rosse nelle varie città: «Sono state controllate complessivamente più di 41mila persone, con l’emissione di 429 provvedimenti di allontanamento che hanno riguardato soggetti con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o il porto di armi». A Milano «sono stati più di 19mila i controlli e 266 gli allontanamenti. E siamo convinti che l’azione delle forze di polizia e della magistratura possa essere ulteriormente rafforzata grazie alle misure contenute nel disegno di legge per la sicurezza pubblica, già approvato alla Camera».