All’UOC di Oculistica al via i trapianti di cornea, effettuato il primo innesto

Iervolino: «ampliamento dell’offerta di salute risultato di un percorso organizzativo condiviso»

Effettuato con successo all’Ospedale Monaldi il primo innesto di cornea. La delicata procedura, eseguita dalla dott.ssa Erica Paolillo, della UOC di Oculistica guidata dal dr. Francesco Calabrò, è perfettamente riuscita e il paziente, a sole 24 ore dall’intervento, è pronto per tornare a casa.

Il paziente, un uomo di 72 anni affetto da scompenso corneale causato da cheratopatia bollosa, sviluppata dopo un intervento di cataratta eseguito in un altro centro, è stato operato con una tecnica di trapianto di cornea endoteliale (DSAEK) utilizzando un lembo ultrasottile.

L’innesto di cornea è una procedura chirurgica complessa che consiste nella sostituzione della cornea malata o danneggiata. Questa operazione può essere effettuata con diverse tecniche, tra cui il trapianto a tutto spessore (cheratoplastica perforante) o il trapianto parziale (cheratoplastica lamellare), a seconda delle specifiche necessità del paziente. Nel caso del paziente operato, la tecnica DSAEK (cheratoplastica endoteliale a lembo ultrasottile) ha permesso di ottenere risultati eccellenti con una riduzione significativa del tempo di recupero postoperatorio.

«Con l’avvio dei trapianti di cornea aggiungiamo un ulteriore tassello che testimonia gli importanti risultati raggiunti dalla UOC di Oculistica in meno di due anni» dice il dr. Francesco Calabrò.

«Questo evento non è solo un successo chirurgico, ma è anche il risultato di un percorso organizzativo condiviso che ha come obiettivo il costante ampliamento dell’offerta di salute dell’Oculistica del Monaldi, che è in costante crescita grazie a investimenti in nuove tecnologie e all’attivazione di ambulatori ultra specialistici. Questo risultato rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire cure innovative e di alta qualità, migliorando l’accesso a trattamenti avanzati per tutti i pazienti» è il commento del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, avv. Anna Iervolino.