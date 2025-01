Prof arrestata per violenze sessuali. Al gip dice di “avere la coscienza pulita”

Ha detto di avere la coscienza pulita e ha negato le contestazioni mosse dalla Procura. Ha risposto per tre ore e ha ribadito di avere la coscienza pulita in merito alle accuse di violenza sessuale che la tengono in cella. Carcere di Benevento, è finito l’interrogatorio della docente di sostegno finita in cella nell’ambito della inchiesta sui presunti abusi nella scuola di Castellammare di Stabia.

In sintesi, la donna dice di non aver abusato di nessuno dei suoi alunni e quelle accuse mossele da sette studenti della Salvati – una scuola media di Castellammare di Stabia – sono frutto o conseguenza della segnalazione a carico di due alunni che aveva visto maneggiare una sigaretta elettronica nel bagno della scuola.