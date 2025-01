BOOM DI FURTI E RAPINE AI CAMALDOLI. IL PREFETTO DI BARI INCONTRA CITTADINI E FORZE DELL’ORDINE E RIPETE CIO’ CHE AVEVA DETTO A MARANO

183 Visite

Soliti discorsi, solite rassicurazioni. E’ andato in scena oggi, presso l’eremo dei Camaldoli, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Michele Di Bari, sulla questione – ormai arcinota – dei furti e delle rapine nelle case della zona e a ridosso del comune di Marano. Erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il questore Maurizio Agricola, l’assessore De Iesu, il consigliere comunale di Napoli, Carlo Migliaccio.

Il prefetto, dopo aver incontrato una rappresentanza di cittadini della zona, che hanno raccontato alcuni degli episodi accaduti nelle ultime settimane e di cui alcuni erano stati vittime, ha riferito – come accaduto anche quando l’evento si tenne a Marano – che il numero dei furti, almeno quello ufficiale, non è elevato, ma che ad ogni “modo è legittimo e comprensibile lo stato d’animo dei cittadini”. Ha aggiunto, poi, che “saranno intensificati i controlli e chi si farà molto, in sinergia con il comune di Napoli, per l’installazione di telecamere di videosorveglianza”. Manfredi ha aggiunto che ben 600 telecamere, a breve, saranno dislocate in tutta Napoli e, naturalmente, parzialmente anche nella zona dei Camaldoli. Nulla è stato detto sui campi rom, vero ed enorme problema di quella e altre zone di Napoli e provincia, poiché la maggior parte dei delinquenti – secondo fonti investigative – arriverebbero proprio dai campi di Giugliano e Scampia. Ancora una volta si punta sui cosiddetti alti impatti che, in genere, vengono eseguiti nei giorni successivi ai Comitati a mo di contentino per i cittadini. La verità è un’altra: le forze dell’ordine non riescono più ad arginare il fenomeno, in assenza di telecamere; le forze dell’ordine hanno i numeri contati in tante realtà.













