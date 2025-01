Marano. Di Fenza: “Danneggiata sede del mio comitato elettorale “

301 Visite

Marano, 16 gennaio 2025 – Nella notte, la porta del mio comitato elettorale con sede a Marano è stata scassinata, portando via alcuni oggetti tra cui un pc portatile.Questo atto vile e intimidatorio non solo ha danneggiato la mia sede ma ha anche cercato di minare la serenità e la libertà con cui ogni giorno io ed i miei consiglieri ed assessore operiamo per la nostra comunità.

Esprimo la mia totale condanna nei confronti di chi ha compiuto questo gesto, che non ha alcuna giustificazione. La politica, il confronto e l’impegno civico devono essere vissuti in un clima di rispetto, non di violenza. Tali atti non fermeranno la mia determinazione nel servire al meglio la mia città e i suoi cittadini.Continuerò a lavorare con lo stesso spirito di sempre, senza farmi intimidire.

Il mio impegno per Marano e per la regione rimane forte e incrollabile, e sono certo che la comunità saprà rimanere unita e continuare a lottare per un futuro migliore.













