Pallanuoto, Posillipo: vittoria a Palermo e qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia ipotecata

COMUNICATO STAMPA CN POSILLIPO

Telimar Palermo -C.N.Posillipo 3-9 (0-2;1-2;0-4;2-1)

Palermo: Mandalà, Mangiante, Marini 1, Fabiano 1, Boggiano, Alfonso Pozo, Giliberti 1, Muscat, Lo Cascio, Bajic, Lo Dico, Pettonati, Holland, Piscitello. All.Baldineti.

Posillipo: Izzo, Serino, Angelone, Brguljan 1, Mattiello 1, Aiello, Radulovic 4, Cuccovillo 1, Briganti 1, Bertoli,Milicic 1, Rocchino, Romano, Valle.All.Porzio

Arbitri: Navarra-Ercoli

Superiorità: Telimar 1/8 + 1 rig, Posillipo 1/5 + 3 rig

Splendida vittoria per il C.N.Posillipo che supera in trasferta il Telimar Palerno per 9-3, nella gara valevole per la dodicesima giornata di Campionato, penultima del girone di Andata, centrando cosi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Per la squadra di Mister Pino Porzio, senza Spinelli, out per sindrome influenzale, hanno debuttato Radulovic, autore di 4 gol, e Brguljan, a segno anche lui. Successo mai in discussione per la formazione rossoverde, che gioca una gran partita in difesa trascinata anche dall’ottima prestazione del portiere Luca Izzo, classe 2007.

Il primo gol della partita è di Radulovic, a segno su rigore. Izzo para su Marini ed ancora Radulovic raddoppia in controfuga. Si va al primo intervallo sul 2-0 per i rossoverdi.

Nel secondo tempo segna il Telimar con Fabiano ma il Posillipo risponde con il tiro da fuori di Cuccovillo che vale l’1-3. Segna ancora Radulovic, su rigore, mentre Izzo neutralizza i tentativi della squadra di casa. Il secondo tempo si chiude con il Posillipo in vantaggio per 4-1.

Ottimo inizio di terzo periodo per il Posillipo che va a segno con Brguljan su rigore, Mattiello segna il gol del 6-1. La formazione rossoverde, anche grazie ad un ottimo Izzo, tiene bene in difesa, Briganti capitalizza al meglio segnando sotto misura. Nel finale c’è spazio per la rete di Milicic, 1-8 all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo parziale ancora gol per Radulovic, Giliberti torna a segnare per i suoi su rigore, Marini colpisce per il 3-9, risultato finale della gara.

Il Posillipo tornerà in campo sabato prossimo, alle ore 14,00, alla Scandone contro l’Ortigia, per l’ultima giornata di Campionato.

Dichiarazione Pino Porzio allenatore Posillipo: “Vittoria netta, meritata, frutto soprattutto di un gran lavoro difensivo. Non era facile ma siamo riusciti a imporre il nostro gioco con personalità e sicurezza. Ora pensiamo a sabato, abbiamo un’altra gara molto importante contro L’Ortigia, un altro scontro diretto che deciderà la griglia di partenza della Coppa Italia. Un Welcome on board a Darko Brguljan e Marko Radulovic nella Famiglia Posillipina visto che in pratica è stato il loro vero debutto nelle fila rossoverdi.”

Photo Pierpaolo Capano













