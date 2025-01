Violenze sessuali su studenti minorenni”: arrestata per pedofilia l’insegnante aggredita dai genitori degli alunni a Castellammare

153 Visite

Erano dunque veri i sospetti e le denunce dei genitori della scuola media Salvati di Castellammare di Stabia, che nel novembre scorso fecero irruzione nel plesso e tentarono di linciare una insegnante di sostegno, accusandola di violenze sessuali contro i loro figli, rompendo il polso al padre. Quelle accuse per le quali la donna è stata arrestata e tradotta in carcere a Benevento stamane, su decisione del Gip di Torre Annunziata, al termine di rapide indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa e della stazione locale.