Marano, problemi alla rete elettrica manda in tilt anche impianti idrici: disagi in tante zone

627 Visite

Un disservizio elettrico ha causato un calo di tensione e problemi, di conseguenza, anche di natura idrica all’impianto C2 di via San Rocco. Cavo in corto, da stamani stanno provando a riparare. Anche l’Enel sta procedendo per eliminare il suo disservizio che ha, purtroppo, causato il guasto. Purtroppo i tempi di ritorno alla normalità dipendono anche dal riempimento delle vasche che senza corrente elettrica si sono abbassate di livello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews