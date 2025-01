Nuovo codice della strada, a Napoli ritirate 135 patenti per l’uso dei telefonini

282 Visite

Con il nuovo Codice della strada sono state già ritirate 135 patenti per uso improprio dei telefonini alla guida nel territorio della città metropolitana di Napoli, e altre 17 patenti per guida in stato di alterazione.

Sono questi i dati forniti dalla Prefettura di Napoli, che ha fatto il punto a 360 gradi.

Nel corso del 2024 sono stati emessi oltre 50mila verbali per violazioni del Codice della strada, per un totale di 133 milioni di euro. Ad aumentare in maniera vertiginosa – +23% – sono le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, per un totale di 3412.

Sono stati 320 i provvedimenti di confisca di denaro per i parcheggiatori abusivi, sui quali ci sarà una ulteriore stretta a Napoli e provincia, mentre aumentano anche le segnalazioni per utilizzo di droga (5332 in un anno, +7%).













