Cade sulle piste a Roccaraso, grave 18enne napoletana

Un grave incidente ha scosso il comprensorio sciistico dell’Aremogna nel primo pomeriggio di oggi. Una diciottenne, originaria di Napoli, è caduta mentre sciava, riportando un trauma cranico e facciale che ha reso necessario un intervento tempestivo da parte dei soccorritori.

Dopo i primi soccorsi effettuati presso il presidio ospedaliero di Castel di Sangro, la situazione della ragazza si è rivelata critica, rendendo indispensabile il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Purtroppo, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, non è stato possibile effettuare il recupero in elicottero, obbligando i soccorritori a procedere via terra.

Al momento, la giovane è ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni sono monitorate costantemente dal personale medico.













