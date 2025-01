MARANO, SERVIZIO CIVILE. ALLA FINE GLI UFFICI COMUNALI SI ADEGUANO ALL’INDIRIZZO DELLA GIUNTA. AMESCI RECLUTERA’ I GIOVANI, MA A TANTI SEMBRA UNA ENNESIMA FORZATURA

298 Visite

E alle fine, come aveva chiesto la Giunta Comunale con la delibera nr. 20/2023, gli uffici dell’ente hanno affidato il servizio di progettazione e presentazione al Ministero competente dei progetti di Servizio Civile alla Fondazione Amesci.

Non era mai capitato, a memoria, che la giunta con una propria delibera individuasse un operatore economico a cui affidare un servizio e invece a Marano si è anche questo. Com’è noto sindaco e giunta non hanno alcun potere gestionale, ma sono solamente organi politici di indirizzo e controllo. Ne deriva che l’attività d’ufficio dovrebbe dunque spettare ai dirigenti. Già all’epoca dei fatti avevamo giudicato a rischio di illegittimità la delibera di giunta comunale n. 20/2023 perché stabiliva che l’Amesci doveva svolgere il servizio di progettazione e successiva presentazione dei progetti del servizio civile, per conto del Comune, al Ministero, rendendo impossibile per l’ufficio competente – nel caso di specie il settore politiche sociali – l’individuazione di un altro soggetto.

Numerosi Tribunali Amministrativi Regionali hanno definitivo questo modus operandi, ovvero di individuare società o cooperative a cui affidare servizio nelle delibere di giunta, come un atto lesivo per gli interessi di soggetti terzi (altri operatori economici potenziali affidatari del servizio).

La giustizia amministrativa chiarisce che, qualora la successiva determinazione del Dirigente del Settore o del responsabile di Servizio recepisca l’indicazione della Giunta comunale, affidando l’incarico alla società individuata dalla Giunta stessa, essa attualizza la lesione già provocata dall’atto di indirizzo. Scaturisce da questo quadro, pertanto, sia l’illegittimità della “direttiva dettagliata” della Giunta sia della successiva determinazione dirigenziale “attuativa”, così come stabilito dal T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 7 aprile 2011, n. 263 in un sentenza che trattava un caso analogo. Venendo ai fatti di cosa nostra, c’è da chiedersi per quale ragione la Giunta ha voluto individuare proprio AMESCI? Domande che non sortiranno risposte, ma che ci auguriamo stimolino la curiosità degli addetti ai lavori.

Abbiamo appreso in questi giorni che al Comune di Marano ben presto arriveranno dei giovani volontari (si vocifera di 12 unità), che dovranno svolgere il servizio civile universale. La selezione dell’unità avverrà a cura proprio dell’AMESCI, la fondazione individuata dall’organo politico. Il bando è consultabile al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/, c’è tempo fino al 28 febbraio 2025.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews