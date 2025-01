Cortei a Roma e Milano, feriti otto agenti

Due cortei, a Milano, s. “Dalle periferie al centro non staremo in silenzio.e “Verità e giustizia per Ramy e Fares” i due striscioni c he aprivano la manifestazione, a cui hanno partecipato diverse centinaia di persone, organizzata in serata dal Coordinamento Antirazzista Italiano e dal centro sociale Cantiere per chiedere di far luce sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto lo scorso 24 novembre dopo un inseguimento con tre gazzelle dei carabinieri. “Questo corteo è per non lasciare che la morte di Ramy sia offuscata da narrazioni distorte e non lasciare Fares da solo ad affrontare questo sistema”, hanno detto gli organizzatori, aggiungendo che per rispetto al riserbo chiesto dalla famiglia non verranno rilasciate interviste ai giornalisti presenti. Un altro corteo, Pro Pal, si era svolto in mattinata.