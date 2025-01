Rissa a colpi di stecca di biliardo, sette denunciati a Tufino

Una rissa da bar attorno a un biliardo, con le stecche utilizzate come bastoni. Hanno tra i 17 e i 25 anni i sette giovani denunciati dai carabinieri di Nola per un violento scontro avvenuto a Tufino, in provincia di Napoli.

Protagonisti alcuni ragazzi che stavano giocando a biliardo e altri, impegnati in una gara di calcio balilla. Sarebbero stati questi ultimi, secondo le ricostruzioni, ad accendere la scintilla, con alcune prese in giro. Dagli insulti si è passati alle mani e all’utilizzo delle stecche.

Alcuni dei ragazzi coinvolti sono rimasti feriti e portati in ospedale. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti i militari sono riusciti a identificare tutti i protagonisti della rissa.