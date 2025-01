Mugnano, Nicoletta Pianese (IV) nominata Assessore dopo rimpasto. Buonajuto: “Italia Viva partito cruciale per la politica in Campania, soddisfazione per incarico”

42 Visite

Nicoletta Pianese è stata nominata Assessore al Comune di Mugnano di Napoli dal sindaco Luigi Sarnataro. La nomina arriva dopo il rimpasto di Giunta presentato questa mattina. L’architetto Pianese, in qualità di Assessore, ha ricevuto la delega al Commercio e Attività Produttive, Imprenditoria giovanile e femminile, Formazione lavoro e sviluppo, Mercato ittico, Trasporti, Viabilità, Segnaletica verticale, sicurezza e decoro casa comunale.

“Non posso che esprimere piena soddisfazione Faccio i miei migliori auguri all’architetto Pianese per questa nuova nomina, che possiamo definire una riconferma dopo l’esperienza già maturata a inizio mandato. Sono certo che continuerà a dare un grande contributo a tutta la comunità di Mugnano, a lei spetta affrontare temi delicati come l’affidamento del mercato ittico, un tassello fondamentale per la vita economica e sociale del Comune in provincia di Napoli. La sua nomina rappresenta un segnale importante di fiducia da parte del sindaco Sarnataro nei confronti di Pianese e di tutta la compagine di Italia Viva, un partito forte e compatto che in Campania continua a dimostrare di ricoprire un ruolo fondamentale per la vita politica di tutta la Regione”. Questo quanto dichiarato da Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.













