Marano, via Arbusto al buio da giorni. Ladri d’auto in azione, colpo sventato dai residenti

725 Visite

Via Arbusto, Marano, pubblica illuminazione flop da giorni, settimane. Luci spente, ladri d’auto in azione ieri sera, con la strada completamente al buio. Qualche residente nota ciò che sta per accadere, si affaccia alla finestra, inizia ad urlare e i malviventi scappano. Tante strade di Marano sono in queste condizioni, ma nessuno fa niente, non si sa nemmeno a chi rivolgersi. E’ la solita solfa, ormai da almeno 4-5 anni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews