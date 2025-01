Aggredito il personale sanitario del “Maresca”

271 Visite

Nuovo caso di aggressione ai danni di personale sanitario in servizio degli ospedali del Napoletano. A denunciarlo è “Nessuno tocchi Ippocrate”, il gruppo social che racconta le vessazioni subite in corsia di medici e infermieri. L’ultimo episodio denunciato si è verificato ieri sera all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove, intorno alle 22, il personale in servizio al triage “è stato aggredito – viene scritto sulla pagina Facebook – dai parenti di un paziente. Per fortuna solo parolacce, offese e minacce solo perché il personale ha fatto da scudo con i congiunti del ricoverato”.

“I camici bianchi del nosocomio – prosegue ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ – oltre a lamentare le continue aggressioni, evidenziano alla direzione sanitaria la gravissima carenza di personale del pronto soccorso. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno identificato i responsabili”. Da ciò che viene raccontato dal gruppo social, si tratterebbe della “prima aggressione del 2025 extraterritoriale Napoli 1 e Napoli 2”.













