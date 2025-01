Giugliano-Avellino: 1-1, derby ricco di emozioni al De Cristofaro

301 Visite

Un pareggio (1-1) e tante emozioni al De Cristofaro di Giugliano. Il derby si chiude con 1-1, un risultato che ben rispecchia l’andamento dell’incontro. Passano in vantaggio gli ospiti: Sounas, al 7′ della ripresa, sfrutta un errore di Russo e sigla la rete dell’1-0. A due dal termine il gol del pari è siglato da Masala, entrato in campo a pochi minuti dal termine. Match bello e intenso anche sotto il profilo agonistico, con continui ribaltamenti di fronte e tante azioni degne di nota. Più geometrico l’Avellino, arrembante invece il Giugliano in alcuni frangenti.













