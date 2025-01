Napoli, razzia di alberi di Natale: gang di giovanissimi in azione anche quest’anno

194 Visite

Napoli, proseguono furti alberi di Natale. A via Petrarca giovanissimi in scooter trascinano albero nel traffico a tutta velocità. Al Rione Alto tre minori rubano Picea di Natale da un condominio. Episodi segnalati anche a Borrelli.

In un video si vedono due ragazzini in scooter che corrono tra le auto di via Petrarca trascinando con loro un albero appena rubato, creando scompiglio tra gli automobilisti. Dal Rione Alto arriva la segnalazione di un furto all’interno di un condominio di una Picea natalizia. Secondo le testimonianze, tre minorenni hanno trascinato l’albero da Via Sementini per tutta via Palermo fino ad arrivare in metropolitana dove sono scesi indisturbati per poi sparire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews