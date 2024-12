Il M5S di Acerra denuncia l’ennesima dimostrazione di superficialità e inconcludenza da parte dell’amministrazione Tito-Lettieri. In occasione delle due questioni di attualità presentate in aula dal nostro consigliere Francesco Affinito, abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione, che ancora non si era espressa, una questione di estrema gravità: l’aumento del quantitativo delle tonnellate nell’affidamento all’A2A, una decisione che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla salute del nostro territorio. Acerra non può più permettersi compromessi sulla qualità dell’aria e sulla salute dei suoi cittadini. Il M5S si è attivato prontamente per salvaguardare il territorio, chiedendo al sindaco – che, ricordiamo, è membro dell’Osservatorio Ambientale Regionale – di chiarire se tale organismo avesse espresso pareri o adottato misure di tutela sui preoccupanti sforamenti ambientali registrati. Anche su questo fronte, le risposte dell’amministrazione sono state vaghe e insoddisfacenti.

Abbiamo inoltre interrogato il sindaco su come intendesse tutelare i bambini, i ragazzi, le famiglie e gli animali dai pericoli legati all’uso indiscriminato dei botti di Capodanno. Abbiamo chiesto quali misure fossero state adottate per intensificare i controlli da parte della polizia municipale, ma anche in questo caso abbiamo ricevuto solo silenzi o risposte che ignorano i rischi concreti per una parte consistente della popolazione.

Il M5S si è poi impegnato a rappresentare in aula le richieste e le istanze di molti cittadini in occasione della votazione del bilancio. Siamo rimasti al nostro posto per rispetto di tutti gli elettori e delle famiglie in difficoltà che ci hanno scritto per proporre emendamenti concreti. Tuttavia, il bilancio proposto dall’amministrazione è stato per noi irricevibile: non è accettabile che temi fondamentali come la tutela della salute pubblica e il sostegno economico alle famiglie in difficoltà siano stati trattati con parere negativo. Questo rappresenta un vero e proprio schiaffo morale in un momento di crisi profonda.