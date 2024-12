Si arrampica in casa della fidanzata: cade dal quarto piano e muore

La tragedia è avvenuta in una palazzina di via Schiavazzi 6. La ragazza del 32enne tedesco vive al sesto piano. Secondo quanto appreso dall’Ansa, i due avrebbero litigato e la donna avrebbe mandato via di casa il fidanzato. Lui, però, non si sarebbe arreso. Voleva probabilmente chiarire i motivi del litigio e per tornare in casa si sarebbe arrampicato sulla grondaia del palazzo. Non avrebbe fatto in tempo, però, a raggiungere il sesto piano, precipitando dal quarto dopo aver probabilmente perso l’equilibrio o per un malore. Inutili i soccorsi del 118: Pfaffenroth è morto sul colpo.