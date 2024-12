Napoli, interrotta la Linea 1 della metropolitana: vigili del fuoco in galleria

326 Visite

Stop alla circolazione sull’intera tratta della Linea 1 della metropolitana di Napoli, oggi 28 dicembre 2024. Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco sono entrati in una delle gallerie della linea 1 nei pressi della stazione Museo per effettuare dei controlli. La linea, quindi, è momentaneamente interrotta. Tra le fermate Museo e Materdei i vigili del fuoco sono interventi per una sospetta fuga di gas.

Si tratterebbe di gas penetrato attraverso il suolo perché Linea 1 non ha nessun allaccio alla rete di distribuzione del gas.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews