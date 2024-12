CULTURA, PRESENTATO A NAPOLI “SENZA EREDI” DI MARCELLO VENEZIANI

136 Visite

Una rassegna ragionata di settanta maestri, o presunti tali, del pensiero filosofico e letterario, ma soprattutto una profonda riflessione sul rischio che una società come la nostra, che tende a cancellare tutto in nome di una presunta autosufficienza, quando non autocreazione, non abbia eredi. Pensatori come Pascal, Vico, Proust Kafka, Leopardi, Manzoni, Baudelaire e persino Ratzinger, insomma, vittime della cancel culture, di una società esasperatamente individualista e narcisista che non riconoscendo la necessità di alcuna eredità culturale, ritenendo di poter bastare a se stessa, lascia alla tecnica e all’economia il predominio di un futuro insensato perché senza memoria e prospettiva. E’ Senza Eredi, l’ultimo lavoro di Marcello Veneziani edito da Marsilio, presentato a Villa Domi nel corso di una serata evento organizzata da Polo Sud, dal Centro Studi Pietro Golia e da Controcorrente Edizioni, moderata dal direttore de Il Mattino Roberto Napoletano, protagonisti l’autore, il presidente di Polo Sud, Amedeo Laboccetta e l’ex segretaria generale della Cisl Campania Lina Lucci.

Per Veneziani, “anche la politica è anche un regno in cui tutti i movimenti, i partiti e i leader tendono a non essere legati a nessuna eredità, tendono cioè ad essere presentati come novità assoluta. Invece la politica si è sempre fondata sulle eredità da trasmettere e, naturalmente, da rielaborare, da ripensare ma con una continuità. Nel momento in cui si spezza quel filo, si spezza il senso della politica”.

“La memoria – ha spiegato Napoletano – è un valore centrale per la costruzione del futuro e questo è un libro anche di memoria, che ha il pregio di mettere insieme tanti patrimoni culturali che rappresentano proprio la forza della società”

L’iniziativa, scandita dalla suggestiva lettura di alcuni passi del libro di Veneziani, eseguita dall’attore Luca Violini, si è conclusa con l’esecuzione di un repertorio di canzoni classiche napoletane ed alcuni brani del Santo Natale eseguiti dal soprano Martina Bortolotti.













