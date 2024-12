MOBILITA’, AREA OSPEDALIERA DI NAPOLI UN ANELLO STRADALE ANTI-TRAFFICO. REGIONE FINANZIA PROGETTAZIONE

174 Visite

La Regione finanzia la progettazione dell’opera per un valore di 10 milioni di euro

La Regione Campania finanzia, con un impegno di circa 10 milioni di euro, alla Tangenziale di Napoli SPA, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento “Asse Occidentale della Tangenziale di Napoli alla zona Ospedaliera ed alla perimetrale di Scampia”.

L’intervento permetterebbe la risoluzione alle problematiche di accessibilità all’area ospedaliera, dove sono concentrate le più importati strutture del sud Italia.

Il progetto, necessario per la futura realizzazione dell’opera prevede la realizzazione di un anello stradale di area vasta, (A1 – Asse Mediano – perimetrale di Melito/Scampia – Via dei Ciliegi – Occidentale – Tangenziale di Napoli) necessario alla diversificazione degli itinerari di penetrazione al Comune di Napoli dall’area nord, con la realizzazione di tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi (Chiaiano)/zona ospedaliera/tangenziale (svincolo Camaldoli) e consequenziale accesso diretto alla zona ospedaliera dai quadranti nord, nord-est e sud-ovest dell’area metropolitana di Napoli e conseguente decongestionamento delle zone urbane satelliti all’area ospedaliera della collina Camaldoli

Un progetto ambizioso del valore di circa 800 milioni di euro, per il quale la Regione Campania aveva già candidato a finanziamento, a valere sui fondi FSC, un primo lotto del valore 100 milioni di euro, ma non finanziato a causa dei tagli attuati dal Governo.

Ora la Regione a guida De Luca investe nella progettazione per garantire le basi a futuri finanziamenti di un’opera fondamentale per il benessere dei cittadini di tutto il Sud.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews