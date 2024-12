MARANO, IL COMUNE PAGA ALTRI 18MILA EURO PER IL FITTO DELL’IMMOBILE (NON SCUOLA) DI SAN ROCCO. CON DATI OSCURATI E TANTI DUBBI

397 Visite

Altri 18 mila e 400 euro saranno liquidati alla famiglia D’Ambra per l’occupazione, di fatto abusiva, del Comune di Marano dell’edificio di via Castel Belvedere utilizzato dall’Ente come Scuola, per il periodo luglio-dicembre 2024.

Nella determina a firma del Capo Settore Giovanni Silvestri si rileva che agli atti risultano diversi contratti di locazione per scuole stipulati dal Comune di Marano e tra questi vi è anche quello relativo all’edificio di via Castel Belvedere sottoscritto nel lontano 1988 e rinnovato tacitamente di sei anni in sei anni, in assenza di disdetta delle parti.

Ad oggi, il Comune continua ad occupare – senza titolo – il bene della famiglia D’Ambra, il cui contratto è stato disdetto per volontà dei commissari straordinaria che hanno retto l’Ente fino a quando non si è insediato Morra, e pertanto, dovrà pagare i canoni di locazione.

La determina, a nostra avviso e poco, pochissimo chiara. Innanzitutto non si comprende da quale valutazione viene determinato il canone di locazione per il periodo luglio-dicembre 2024. Si fa ancora riferimento al vecchio canone? E’ stata fatta una nuova stima o valutazione? Inoltre perché l’ufficio competente ha oscurato i dati relativi al beneficiario dei canoni di locazione e al bene oggetto della determina?

Abbiamo dovuto sforzarci di leggere cosa si celava sotto le sottolineature in nero ma altrimenti nessuno avrebbe potuto avere contezza di come l’Ente avrebbe impegnato e a che titolo questi 18.442 euro circa, anche questo valore oscurato, e visibili sono nella maschera di apposizione del visto contabile.

Anche su questo punto andrebbe fatta chiarezza: nel nome della privacy (siamo in presenza di un contratto tra un ente e un privato), allora si omette di indicare tutto? Anche notizie che, a nostro avviso, non andrebbero oscurate poiché la cittadinanza deve avere contezza di quello che l’Ente fa. Il Segretario generale lo sa?

Siamo certi che il Comune non stia perpetrando un danno erariale alle casse dell’Ente continuando a pagare dei canoni di locazione relativi un contratto oramai dismesso, in virtù di una occupazione abusiva di un bene di un privato? Tutti aspetti su cui ovviamente non avremo alcuna risposta, ma chi di dovere attento alle dinamiche del territorio saprà forse fare chiarezza.

La disdetta dei commissari è di circa due anni fa. Da allora il Comune avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una soluzione alternativa e invece siamo arrivati a ridosso di Natale e con lo spettro dello sfratto. La liquidazione fatta in questi giorni forse è l’indizio che i D’Ambra, dopo aver incassato il condono edilizio, siano ormai pronti a sottoscrivere un nuovo contratto, che gli consentirebbe di incassare 5mila euro al mese, su cui dovranno pagare naturalmente le dovute tasse. Poi dovranno essere eseguiti lavori all’interno dello stabile, a carico dell’ente, e l’immobile, con decisione che dovrà assumere il consiglio comunale, dovrà essere dichiarato momentaneamente scuola, fino a quando il Comune non deciderà di trasferire i ragazzi altrove. Apparentemente, sembrerebbe una proposta poco allettante per i D’Ambra, che corrono diversi rischi. Ma quando si parla di soldi, tutto può sempre accadere, soprattutto a Marano. Come cantava Pino Daniele in quella bella canzone (Keep on moving) contenuta nell’album Musicante? “Ncopp ‘e sold”….













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews