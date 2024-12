INCHIESTA RIFIUTI MARANO – GIUGLIANO, LA DECISIONE DEL GIP TARDA AD ARRIVARE SULL’APPLICAZIONE O MENO DELLE MISURE DI CUSTODIA CAUTELARE

474 Visite

Si attende ancora la decisione del Gip del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Vincenzo Saladino, sull’applicazione delle misure cautelari agli amministratori, dipendenti pubblici, imprenditori e politici finiti nell’inchiesta sull’appalto dei rifiuti a Giugliano e Marano. Il giudice, a quasi un mese dagli interrogatori e a distanza di circa 1 e mezzo dall’ufficialità dell’inchiesta, ancora non si è espresso. Tra gli indagati c’è il sindaco di Giuliano Nicola Pirozzi, tutt’oggi in carica, l’ex consigliere comunale di Giugliano, Antonio Poziello, dimessosi dopo l’inchiesta, alcuni dipendenti del Comune di Marano, ancora negli uffici comunali e altri soggetti (imprenditori, fiancheggiatori e dipendenti di imprese operanti nel settore dei rifiuti). Per molti di questi sono stati richiesti gli arresti domiciliari, poiché – secondo gli inquirenti – – sussisterebbero sussisterebbero le possibilità di inquinare le prove o reiterare il reato, considerato anche che alcuni indagati sono ancora impiegati o reggono dei pubblici uffici.

D’altro canto, anche gli indagati indagati sono costretti a vivere perennemente con una spada di Damocle sul collo, senza sapere quale sarà il proprio destino.

In un caso o nell’altro questa attesa non fa bene, sia all’inchiesta sia agli indagati, che ricordiamo sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva passata in giudicato. La riforma Nordio era nata per dare maggiori tutele agli indagati in sede di indagini preliminari ma se un tribunale – su una richiesta di custodia si esprime dopo molte settimane – nel mezzo potrebbero accadere tante cose (non belle) e comunque tutto ciò incide (e non poco) sulla psiche di persone che, fino a prova contraria, sono da ritenersi innocenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews