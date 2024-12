Disoccupazione, novità dal 1 gennaio per limitari i furbetti della Naspi

112 Visite

Novità sul fronte dimissioni. Dal primo gennaio 2025 i lavoratori che hanno dato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti avranno diritto alla Naspi. Accade in caso di licenziamento da un nuovo impiego e solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego, perso il quale si richiede l’indennità.

“Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale”. Questo è quanto contenuto all’interno di un emendamento dei relatori alla manovra con l’obiettivo di limitare il cosiddetto fenomeno dei “furbetti della Naspi”. Fenomeno che consiste nelle dimissioni e rioccupazioni molto spesso di breve durata o intermittenti, per ottenere la Naspi o evitare alle aziende di pagare il ticket di licenziamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews