Sonrisa, licenza revocata per ristorazione e albergo

249 Visite

Notificato il provvedimento di revoca delle licenze per la ristorazione e per l’albergo alle tre societa’ che hanno gestito finora il complesso immobiliare denominato “Grand Hotel La Sonrisa”, in vista della completa acquisizione del bene a patrimonio comunale. Lo ha reso noto, in un comunicato stampa, Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate. Alle tre societa’ coinvolte e’ stato notificato il provvedimento di revoca delle due licenze di pubblico esercizio e per l’esercizio dell’attivita’ alberghiera, con “contestuale cessazione delle attivita’ alberghiera e di ristorazione”. Al netto di eventuali ricorsi al Tar o sospensive, tutte le attivita’ dovranno cessare. “In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, del provvedimento – si legge nel provvedimento notificato dagli Uffici comunali abatesi – si’ procedera’ alla chiusura forzata dei locali mediante l’apposizione di sigilli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews