Marano, aule al gelo anche alla Socrate-Mallardo: le proteste dei genitori

Gentile direttore, volevo segnalare questo enorme problema che ormai da giorni persiste: sono un genitore di un alunno della scuola media Socrate Mallardo di via Giovanni Falcone Marano di Napoli. I ragazzi, insieme alle insegnanti, sono completamente al freddo ed il Comune ad oggi non è intervenuto per risolvere il problema. Stamattina per protesta i nostri figli stanno a casa al caldo. Si spera in un intervento urgente per risolvere il problema quanto prima.

Pochi giorni fa analoga situazione anche alla Alfieri, sempre segnalata da genitori.













