Villaricca, i carabinieri sequestrano tensostruttura

Nella serata di ieri i militari della locale Stazione, a seguito di segnalazioni, effettuavano un controllo finalizzato alla verifica circa il possesso dell’agibilità ex 80 T.U.L.P.S. presso la tendostruttura “Karol Woytila” ubicata in Villaricca alla via Napoli. Da un’ispezione dei luoghi emergeva che all’interno vi fosse in atto uno spettacolo teatrale; nella fattispecie vi era stato allestivo un palco, le luci erano soffuse, l’impianto stereo funzionava in filo diffusione ad alto volume e gli attori recitavano uno spettacolo in occasione delle festività natalizie. Vi era circa una presenza di 300/350 persone fra attori e spettatori. L’esito dell’accertamento permetteva di appurare l’assenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e pertanto, attesi i presupposti di legge p.e.p. 80 T.U.L.P.S. in relazione al 681 C.P. – 68 T.U.L.P.S. in relazione al 681 C.P. si provvedeva ad effettuare il sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P. co. 3













