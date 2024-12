Gragnano: in garage chili di fuochi illegali. Carabinieri arrestano 53enne

102 Visite

Un fuoco d’artificio realizzato artigianalmente non ha alcuna garanzia di sicurezza e le conseguenze che può generare sono imprevedibili. Se poi contiene chili di polvere esplosiva, il rischio è ancor maggiore.

Giuseppe De Martino, nel suo garage, di chili ne nascondeva decisamente tanti. L’uomo, un 53enne di Gragnano già noto alle Forze dell’Ordine, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione locale a detenere illegalmente numerosi fuochi pronti ad essere venduti al mercato nero.

I militari hanno trovato una bomba artigianale del peso di 2 chili, una del peso di un chilo, 7 grossi petardi da 100 grammi l’uno, 3 chili di “Cobra” confezionati nel classico involucro nero, 15 batterie da 100 o 50 colpi, e 40 scatole di fuochi vari e “magnum”.

I Carabinieri di Gragnano hanno arrestato l’uomo per detenzione illecita di materiale esplosivo, traducendolo poi nel carcere di Poggioreale.

Il materiale è stato sequestrato con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Napoli e messo in sicurezza.













