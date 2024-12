Esplode condotta acqua a Secondigliano: disagi anche ad Arzano e Casavatore

Una condotta dell’acqua è esplosa nella notte a Napoli, in via cupa vicinale del Arco 72, a Secondigliano. Molte famiglie sono state evacuate e in tanti sono rimasti senz’acqua. Sul posto le forze dell’Ordine, gli agenti della polizia locale e i tecnici per verificare la situazione. Sono stati evacuati 4 immobili e al momento le strade sono chiuse e si sta attivando un intervento per ripristinare l’erogazione da parte dei tecnici di “Acqua Campania” che è il gestore.

Intanto Acqua Campania spa ha comunicato che a causa del guasto sulla rete è costretta ad interrompere, da subito, la fornitura idrica nei comuni di Arzano e di Casavatore fino alla risoluzione del guasto.