Santobono, raccolti 25mila euro col Blue Gala Night

Nell’asta benefica animata da Gigi&Ross la maglia del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, un disco di platino di Geolier e il sassofono di Jimmy Sax

Una serata per rendere la generosità sempre più contagiosa. Il teatro Posillipo ha ospitato il Blue Gala Night, organizzato da Wonder Manage in partnership con inBetweeners, raccogliendo 25mila euro di donazioni per i Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

L’evento, condotto dalla speaker Adriana Petro, ha visto Gigi&Ross condurre l’asta benefica durante la quale sono stati banditi il sassofono di Jimmy Sax, un disco di platino di Geolier donato dal producer Davide Totaro in arte Dat Boi Dee, un quadro dell’artista Gianpiero D’Alessandro alias Gianpiero, una giornata in barca con Fiart, e la maglia autografata del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Il ricavato verrà impegnato per curare l’umanizzazione del reparto di neuropsichiatria dell’Ospediale Pediatrico Santobono con l’obiettivo di garantire il maggiore confort possibile ai pazienti, ai familiari e agli operatori sanitari, tra decorazione pittorica, arredi colorati, cucina e lavanderia e sistema di videosorveglianza, come annunciato sul palco dalla direttrice Emanuela Capuano.

«L’enorme partecipazione, registrando sold out da 2 settimane, ci ha consentito di raggiungere un traguardo al di sopra di ogni aspettativa. Questo dato non solo fa sorridere il nostro cuore, ma ci suggerisce di continuare il percorso intrapreso nel 2022, con questo evento oramai rituale in occasione del Santo Natale. L’obiettivo è “contagiare” nel tempo più persone possibili!» ha dichiarato Tony Ciotola, CEO di Wonder Manage, con i soci Livio Giovannucci e Ferdinando Iacone, affiancato dall’elegantissima moglie Marcella Maresca.

Il gala è stato allietato dal comico Simone Schettino, il live di Martino, astro nascente della scena pop italiana, e si è concluso con il dj set di Lorenzo Rumi & Matt Mussoni.

Tra gli ospiti l’avvocato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per il settore audiovisivo; l’imprenditore Pasquale D’Avino, Ceo di InBetweeners; il maestro Vincenzo Sorrentino; il rapper J Lord; la deputata Carmen Di Lauro, Segretaria della Commissione Bicamerale Infanzia ed Adolescenza che da sempre si batte per il sostegno psichico dei minori; l’attore e conduttore radiofonico Francesco Mastandrea accompagnato dalla moglie Rossella Cannella; Alessandra Clemente, presidente fondazione Silvia Ruotolo, Carmine Foreste, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Davide Niespolo, editore di Radio Kiss Kiss; il management del gruppo Fiart, Pino Maresca, socio fondatore di a global net; Francesco Cappuccio insieme ai suoi soci, titolari di diverse strutture di intrattenimento e ristorazione a Napoli; Luigi Del Core e Giuseppe Gallone, titolari di omonime aziende familiari leader nei settori edilizi e tessile, la content creator Lavinia Di Mauro, le splendide Lisa Di Martino, Giulia Del Bono, Mary Vanacore, Elisa Palma e Stefania Ciotola.













