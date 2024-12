ECOCALENDARIO 2025: SELEZIONATE LE IMMAGINI DEL CONTEST FOTOGRAFICO “RACCONTARE BACOLI CON UNO SCATTO” DI FLEGREA LAVORO

175 Visite

Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, pubblica l’elenco delle

immagini vincitrici del concorso fotografico “Raccontare Bacoli con uno scatto”, il contest che ha coinvolto decine di appassionati di fotografia e fotografi non professionisti.

L’Avviso Pubblico, pubblicato il 30 ottobre scorso per selezionare 13 immagini da destinare alla creazione dell’Ecocalendario 2025 e per far sì che aspiranti fotografi “con uno scatto”, corredato da didascalie o una breve descrizione, realizzassero contenuti autentici e spontanei per diventare protagonisti e ambasciatori del territorio di Bacoli e della sua storia.

L’Ecocalendario, in particolare, sarà composto da 14 pagine: in evidenza, in prima pagina, sarà esposta la fotografia vincitrice del contest, la seconda pagina sarà dedicata alle informazioni utili sul conferimento dei rifiuti in città, mentre le pagine a seguire conterranno una foto per ogni mese dell’anno che rappresenti un luogo significativo della città, con la descrizione del tipo di rifiuto da conferire in ogni specifico giorno e una vignetta con curiosità sull’ambiente e sul mondo dei rifiuti.

I lavori pervenuti sono stati valutati da una Commissione esaminatrice che ha individuato i

vincitori. In particolare, la fotografia che si aggiudica il premio simbolico di euro 100 e che andrà in copertina nell’Ecocalendario è denominata “Lago di Bacoli” presentata dalla Comunità “Nuova Emmaus”.

La Commissione, inoltre, ha scelto le altre 12 fotografie che andranno a comporre le pagine interne dell’Ecocalendario e cioè:

1. “Natura, Storia e Cultura” di Illiano Francesco

2. “Real sunset” di Costigliola Michele

3. “A vele spiegate” di Illiano Ciro

4. “Litus sub Castro” di Longobardo Massimiliano

5. “Porto di Baia” di Sabatano Sarah Melina

6. “Tramonto lontano” di Longobardo Massimiliano

7. “San Sossio e la luna” di Paparone Luigi

8. “Armonia a vele spiegate” di Schiano di Cola Giuseppina

9. “Bacoli e dintorni” di Illiano Francesco

10. “Antico e natura” di Scotto di Vetta Nunzia

11. “Casina sportiva” di Guida Marina

12. “Un angelo in città” di De Sio Donatella

Le tredici foto selezionate verranno premiate con un’apposita targa. A tutti i partecipanti sarà

rilasciato un attestato di partecipazione al contest.

“Un’iniziativa che ha riscosso grande successo e che ha visto entusiasmo e partecipazione da parte

di tanti cittadini bacolesi – commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro Spa Valentina

Sanfelice di Bagnoli – Si tratta di un ulteriore tassello per promuovere il territorio e sensibilizzare

la popolazione rispetto alla tutela dello stesso ed al miglioramento del riciclo e della raccolta

differenziata”.

Parole di soddisfazione anche da parte del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione e

dell’Ass.re all’Igiene Urbana Teresa Scotto di Luzio che affermano che “Dopo il grande successo

degli anni passati è un enorme soddisfazione presentare anche per il 2025 il nuovo Ecocalendario,

un progetto che associa l’idea di sostenibilità ambientale a quella della promozione delle

incommensurabili bellezze che il territorio di Bacoli ci offre”













