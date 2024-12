CASORIA. BREVE STORIA TRISTE (come il Natale in citta’) DELL’ASSESSORE GUARDASCIONE.

Da consigliere di opposizione a vice del sindaco che lo angosciava, nonché assessore alla cultura ed eventi: tante, le parti in commedia, recitate dal nostro Palumbo con supponenza e arroganza ma senza competenza, e sempre con esiti disastrosi. Eppure, il vicesindaco ha voluto strafare: ha deciso di fare danni e sprechi anche come direttore artistico del mirabolante cartellone di eventi natalizi.

“L’ ass.re Palumbo ha gestito in maniera del tutto inadeguata i fondi messi a disposizione dalla Città metropolitana, rinunciando a impiegare quel 20% dell’importo complessivo (26.000 euro) che poteva essere destinato alle luminarie per non lasciare del tutto al buio la città, in giornate cruciali per il circuito commerciale. Si poteva e doveva fare, a differenza di quanto vanno affermando i tanti improvvisati avvocati d’ufficio del nostro assessore Guardascione”, dichiarano dall’opposizione Mangani, Valiante e Cristarelli.

“Ma e’stato in grado di fare anche peggio! Raschiando il fondo del barile, ha racimolato altri 3.500 euro, da impiegare per le attività di animazione, già ampiamente finanziate dai fondi della Città metropolitana: denaro del bilancio comunale, che poteva essere impiegato diversamente, considerando la situazione finanziaria disastrosa dell’Ente”, continuano i rappresentanti in consiglio comunale di Fdi, Centrodestra Casoria e Azione.

“Una testimonianza ulteriore, che il problema non è legato soltanto alla carenza di risorse. La vera disgrazia per questa città è l’inettitudine di buona parte della sua classe di governo!”, concludono.