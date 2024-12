Vigilia di Udinese-Napoli. Conte: “Su Neres non ho ancora deciso”

118 Visite

Ecco le parole del tecnico azzurro: “Le due sconfitte con la Lazio? Sono zero punti e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ripartiamo lavorando e lavorando. Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi 5 mesi e per come stiamo lavorando. C’è un’energia importante, poi tutto è migliorabile. Cosa mi aspetto da David Neres a Udine? Ancora non ho deciso chi debba scendere in campo, vedrete domani le mie scelte e il tipo di contributo che potrà dare ogni calciatore, domani faremo un ultimo allenamento in hotel”.

“Che mentalità dobbiamo avere? Dobbiamo avere la mentalità di continuare a crescere, dobbiamo rialzarci dopo una caduta, domani vedremo che risposta avremo, positiva o negativa. Le italiane sono tra le squadre migliori in Europa? Ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane per quello che stanno facendo in Europa, la Lazio ha vinto per 3-1 contro l’Ajax con 9/11 di quelli che hanno giocato con noi in Coppa Italia. In Italia non esistono partite facile e posizionamenti predefiniti”.

“L’Udinese? Ci sono delle insidie, l’Udinese è partita molto forte in campionato, poi è calata, ma ha vinto l’ultima partita. Squadra forte fisicamente, è una squadra che gioca bene, dovremo avere rispetto di loro, dovremo essere al meglio per riuscire ad ottenere un buon risultato”.

“Possibile ritorno al 3-5-2? Non capisco la domanda, giocare a due sarebbe una diminutio per l’attacco. Comunque in settimana stiamo provando tanti moduli, vedremo poi quale sarà il migliore per noi”.













