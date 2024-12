“Nenna”, l’inno di gioia di Andrea Sannino e Peppe Barra

125 Visite

Fuori dal 10 dicembre “Nenna”, il nuovo singolo di Andrea Sannino e Peppe Barra. Un brano

estratto dalla seconda parte del suo nuovo album “Mosaico”.

“Nenna” è un’esplosione di energia positiva. Un pezzo che ti fa scorrere via i pensieri negativi e ti apre le porte a un mondo di opportunità. Cantata in napoletano è anche un forte elogio alla nostra terra e lo si sente anche nel sound tipico della zona. Andrea Sannino mescola la sua voce con un pilastro della cultura napoletana, Peppe Barra. La canzone unisce le loro voci in un’interpretazione appassionata che celebra l’identità culturale e

l’amore per le proprie radici.

Un inno alla gioia, la Nenna, metafora della felicità dormiente, in un mondo sempre più martoriato da guerre e divisioni, è una ninna nanna al contrario che inneggia al risveglio delle coscienze nel mondo e quindi nelle persone.

Il brano è scritto da Andrea Sannino, Antonio Spenillo e Mauro Spenillo che ha arrangiato e

realizzato la canzone.













