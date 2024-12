La flotta campana al Salone Nautico Internazionale di Roma

94 Visite

Dodicimila visitatori, nel weekend di apertura, hanno visitato il Salone Nautico Internazionale di Roma, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), che terminerà domenica 15 dicembre. La manifestazione, che celebra con la sua prima edizione il ritorno della nautica nella Capitale dopo 10 anni di assenza, propone un’esposizione dedicata alle imbarcazioni tra i 5 e 15 metri, ma anche accessoristica e attrezzature per gli sport acquatici.

Nei sedicimila metri quadrati espositivi spicca la partecipazione degli espositori campani che propongono una flotta di imbarcazioni tra gozzi, battelli pneumatici e motoscafi di grande interesse. Molte le novità che i costruttori campani, partenopei in testa, hanno portato a Roma dimostrando così di essere la regione italiana leader nella realizzazione di gommoni e gozzi. Proprio nel segmento produttivo delle tipiche barche che un tempo erano le tradizionali imbarcazioni dei pescatori della costiera sorrentina, spiccano i modelli dei Cantieri Mimì, con il modello Libeccio Cabin 9.5, realizzato con doppia motorizzazione: uno o due motori e persino una propulsione elettrica, ma la vera chicca è rappresentata dal piccolo day cruiser 8.5 Cabin. Cantieri Esposito, ha esposto le due novità di stagione: il Positano open 32 e il Positano Sole 28, gozzi in legno che richiamano la tradizione dei maestri d’ascia.

Ma la folta partecipazione dei campani ha evidenziato, tra i battelli pneumatici, le novità maggiori. Il cantiere 2 BAR ha portato due novità: il rib 82, da 8,20 metri, un gommone pensato per le navigazioni più lunghe, con una motorizzazione massima di 400 CV e un comfort garantito dall’accessoristica presente a bordo. La zona a poppa è versatile ed estesa, permettendo d’essere vissuta sia come area prendisole, sia come struttura conviviale dotata di tavolino e divanetto.

Italiamarine, il brand della società Nauticamato, è presente a Roma con l’intera gamma di produzione che parte dal modello entry level il Vulcano 22 (6,50 x 2,65), fino all’ammiraglia Italia di 38 piedi (11,70 x 3,90). Quindici i modelli in esposizione tra i quali spiccano le due novità: il Nettuno 24 fish, (7,30 x 3,20) che parte da un prezzo base di 65mila euro + iva (escluso motori e accessori) e segna il primo approccio dell’azienda al mondo della pesca, completo delle definizioni tecniche per il settore ma senza tralasciare i piaceri di una navigazione in relax. La seconda novità riguarda il modello Ponza 36 piedi Cabin (11,20 x 3,90) che, come indica lo stesso nome, è fornito di ampia cabina con letto matrimoniale e bagno separato assicurando, all’evoluzione del Ponza 36 walkaround, una vivibilità unica. Il prezzo di partenza di questo modello è di 138 mila euro + Iva (escluso motori e accessori). Tra i modelli presenti numerosi sono in versione restyling: Sanremo 24, Panarea 26, Vesuvio 29 e l’Amalfi 32.

Collins Marine, espone tutta la gamma prodotta con il suo brand Panamera Yacht, ma come novità, spicca il PY110GT, un battello decisamente versatile, seducente e sportivo. Con una lunghezza di 12,50m x 3,90 di larghezza, si distingue per l’inedito T-top in vetroresina, e per l’inclinazione del parabrezza a 50°. Il gommone monta 3 motori con una potenza complessiva di 1500 CV. Gli spazi destinati al relax sono ampi: il prendisole a prua è un vero e proprio solarium e poi quello a poppa. È dotato di una cucina pensata per ottimizzare gli spazi e integrata nella seduta di guida. Gli interni, realizzati nei minimi dettagli e sufficientemente spaziosi, garantiscono 4 posti letto e un bagno separato. Altri modelli in esposizione a Roma sono: il PY100XL, P100, P10 Open, P 10 Cabin, P90 e P 80.

Il cantiere Starmar presenta tre novità: Two Cabin, un gommone di 10,85x 3,25 m. le cui forme della consolle e della coperta rendono questa imbarcazione sportiva e dinamica. Dotato di due cabine: una spaziosa a prua, pensata per due persone, e la seconda a poppa, invece, con un unico posto letto in uno spazio di 1,75m. Questo gommone supporta una potenza massima di 2x400CV. Altro modello è lo Sport Cabin, un gommone cabinato personalizzabile di 8.80 metri che, seppur più contenuto nelle misure, consente il pernottamento all’interno di una cabina matrimoniale con bagno. Tra le caratteristiche di questo gommone, spiccano le pedane in teak, la versatilità del pozzetto, che può fungere sia da tavolo sia da prendisole. Può essere motorizzato, fuoribordo, con una potenza massima di 500 CV. Altro modello in esposizione è l’Enjoy 665 XL, ideale per una giornata in mare anche per chi è alle prime uscite e non è provvisto di patente nautica, con una motorizzazione da 40 a 115 CV.

Il cantiere partenopeo Sea Prop espone a Roma 4 modelli nel segmento gommoni come il Comfort 33 (9,95 x 3,54 m), dal look deciso e con una potenza bimotore, 2 x 350 CV. Al suo interno una doppia area interna con wc, lavello, doccia e un letto matrimoniale. Il parabrezza è oscurato e tale da garantire una navigazione senza disturbi, resa più sicura dalla presenza del T-Top. Equipaggiato di tendalino, telo copri consolle, e cucina esterna. In esposizione anche Comfort 24 (7,80×3 m), il Comfort 30 (9,80×3,30 m), e il Rib 19.70 (6,40×2,40).

Nautica Gaglione espone il Gagliò 62.5, disponibile in due varianti, è adatto tanto al mare quanto al lago. Il gommone dal design semplice ed essenziale è personalizzabile in ogni dettaglio. La consolle è il tratto distintivo per la sua forma funzionale, e lo spazio, seppur compatto, garantisce una buona vivibilità. Dotato di più accessori, come roll bar con tenda teak e doccia in acciaio a poppa. Supporta una potenza che parte dai 40 CV dando modo di affrontare le onde anche a chi non è provvisto di patente nautica.

Per il settore motoscafi, invece, a rappresentare la Campania è il Cantiere AP Boat che espone due modelli con una novità 2025: Gaia 24.50 Open, un 7,60 fuori tutto, con wc separato sotto consolle di guida e motore fuoribordo con potenza massima 300 CV. Altro modello è Gaia 22 walkaround, dai rivestimenti più classici. Dispone di spazi esterni abitabili e di ampi gavoni sia a poppa sia a prua. Provvista di una cabina con 2 posti letto, adatta per weekend in relax. Supporta una potenza minima di 115 CV e una massima di 200 CV.













