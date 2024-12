Marano, valzer degli affidamenti diretti: per gli eventi di Natale 26mila 235 euro

376 Visite

È iniziato il valzer degli affidamenti diretti a cooperative e società già note in occasione del Natale. Costerà 26.235 euro la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale e le attività di intrattenimento e animazione per adulti e bambini, nei giorni 8 e 14 dicembre 2024, presso Corso Umberto, I dalle ore 16:30 alle ore 20:00, 15 dicembre 2024, presso Corso Europa dalle ore 16:30 alle ore 20:00; 22 dicembre 2024, presso San Castrese dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 5 gennaio 2025, presso Corso Umberto I, dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Le risorse saranno impegnate a valere sul finanziamento erogato dalla Città Metropolitana, che ha concesso soldi a pioggia a tutti i comuni della provincia per gli eventi. Ad occuparsi dei servizi sopra indicati ci penserà la cooperativa Lilliput, che da anni lavora per il Comune di Marano e per l’ambito dei servizi sociali. Non sappiamo, allo stato, se sia stato rispettato il principio della rotazione negli affidamenti, sancito dal codice dei contratti pubblici e da numerose delibere dell’Anac. Siamo solo all’inizio, vedremo cosa ci riserveranno i prossimi affidamenti.













