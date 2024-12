MARANO, SANTORO: “NESSUNO VUOLE ISOLA PEDONALE, EVENTI SONO UN FLOP, MORRA FACCIA POCO IL FENOMENO E ASCOLTASSE LE RICHIESTE DELLA CITTÀ”

454 Visite

Commercianti sul piede di guerra ed eventi natalizi flop. Sono questi gli unici dati che emergono dalle iniziative organizzate dal Comune di Marano. L’Amministrazione Morra passerà alla storia per le scelte impopolarissime e meno congrue della storia. Il 21 dicembre ancora una volta il Sindaco ha deciso di chiudere al transito veicolare il corso Europa e il Corso Umberto di Marano. I commercianti sono sul piede di guerra, non ne vogliono sapere nulla di quest’isola pedonale che non favorisce nemmeno di una virgola il lavoro degli imprenditori. Anzi crea solo isolamento e pochissime vendite. Già di per sé è geniale che il buon Morra con numerose strade chiuse e mai aperte, anche per colpa sua, continui a ingolfare la città, soprattutto nei giorni di Natale dove l’affluenza di veicoli e maggiore, con chiusure indiscriminate di interi pezzi della città. Il Comune di Marano, a causa della scarsissima programmazione degli amministratori che la governano, risulta essere una delle città che spende nel peggior modo le risorse di città metropolitana rispetto ai comuni limitrofi molto più virtuosi. Morra piuttosto che fare il fenomeno in consiglio e sui social, insultando anche la stampa libera del territorio, accettasse le richieste dei commercianti, senza trincerarsi nella sua smisurata saccenza.













