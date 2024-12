Villaricca: furti su auto. Carabinieri arrestano due cugini

307 Visite

Trafelato, un 40enne si presenta in caserma e denuncia che, tornato alla sua auto dopo aver preso un caffè in un bar di Villaricca, ha trovato il lunotto posteriore destro infranto. L’auto è stata forzata e il suo zaino è sparito. Dentro c’erano carte di pagamento, il suo i-phone e gli airpods.

Dopo la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Qualiano si attivano immediatamente, raggiungono il bar ed esaminano le telecamere.

Vedono che un individuo con abiti scuri scende da una Ford c-max guidata da un complice.

Diramano le ricerche dell’auto.

Nel frattempo, con la collaborazione del denunciante che fornisce i movimenti della propria carta di credito, riscontrano che i malviventi stanno spendendo i suoi risparmi in un cash-and-carry di via San Francesco a Patria.

Si precipitano lì. Notano l’auto usata per il furto e vedono che due ragazzi vi stavano stipando la merce appena comprata nel negozio.

Li bloccano e li perquisiscono, rinvenendo sia refurtiva che arnesi da scasso.

Il maltolto è stato restituito allo sfortunato, mentre sono stati sequestrati un cacciavite ed una punta da trapano.

I cugini Nek e Costantino Adzovic, 19 e 20 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine e domiciliati nel campo rom di Giugliano in Campania, sono sati dunque tratti in arresto per furto su auto ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Ora attendono il giudizio direttissimo.













