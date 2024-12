Marano. Omicidio Iannone, disposta dalla Corte d’Assise la perizia psichiatrica per il killer

169 Visite

Si è appena conclusa l’udienza davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Napoli che, su richiesta dell’avvocata Giovanna Cacciapuoti, ha disposto perizia medico-legale per accertare la piena capacità di intendere e di volere, al momento del fatto omicidiario, dell’imputato Principe Vittorio che risponde dell’ omicidio di Iannone Vincenzo con le aggravanti dei futili motivi e con i metodi mafiosi. Spetterà al dottor Vincenzo Scarallo, dirigente medico-psichiatra, stabilire se al momento del fatto il Principe era pienamente capace di intendere e di volere o se quantomeno, come già precedentemente sostenuto dal consulente della Procura, vi sia stata una menomazione della capacità di volere per la pregressa tossicodipendenza dell’imputato. Interessante la precisazione del P.M. D.D.A. Dr. Giuseppe Visone che ha chiesto, previo consenso della Corte, al medico legale, di valutare ai fini delle risultanze peritali le intercettazioni ambientali e telefoniche post factum. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 13 febbraio per ascoltare dal perito le conclusioni a cui giungerà e per l’esame degli imputati.

Nella foto l’avvocato Rosario Pezzella difensore della costituita parte civile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews