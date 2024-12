Omicidio a Torre del Greco: extracomunitario accoltellato

137 Visite

Omicidio questa notte in via Gurgo, alla periferia della città. Un extracomunitario di circa 30 anni è stato accoltellato a morte e ritrovato in una pozza di sangue. Ad accorgersi della terribile scena i residenti che hanno allertato subito i soccorsi.

Sono giunti sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco, alla guida del primo dirigente Vincenzo Centoletti, e l’ambulanza del 118 ma per l’ex tra comunitario già non c’era niente da fare.













