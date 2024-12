COMMISSIONE D’ACCESO A POMIGLIANO D’ARCO COME ANTICIPATO DA TERRANOSTRANEWS: ORA SI ATTENDONO SVILUPPI PER GIUGLIANO E MARANO

201 Visite

Alla fine avevamo ragione noi. Anche a Pomigliano D’Arco il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato una commissione d’accesso per verificare, attraverso documentazioni da reperire in municipio, l’eventuale esistenza di infiltrazioni o di condizionamenti della camorra nelle attività della municipalità.

Tempo fa in un articolo scritto dalla nostra redazione avevamo anticipato che di lì a poco sarebbe arrivata una commissione d’accesso, poi successivamente l’ufficio legale di Pomigliano d’Arco ci aveva diffidato formalmente chiedendo la smentita e rettifica dell’articolo pubblicato da noi online in data 6 ottobre 2024 in cui veniva riportato che il Comune di Pomigliano d’Arco era “attenzionato” dalla Prefettura di Napoli e che la stessa Prefettura era intenzionata a inviare una commissione d’accesso agli atti.

E alla fine? Avevamo ragione noi…finalmente dopo due anni di stop si iniziano a nominare commissioni d’accesso in comuni borderline. Qualche settimana fa c’è stato anche un cambio al vertice nell’area degli Enti Locali in Prefettura a Napoli. Ora si attendono sviluppi per Giugliano e Marano, anch’essi sotto la lente d’ingrandimento della Prefettura.













