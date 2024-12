Calcio, all’Arabia Saudita i Mondiali del 2034

81 Visite

L’Arabia Saudita è stata scelta per ospitare la Coppa del Mondo di calcio maschile del 2034, mentre Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno l’edizione del 2030. La decisione è arrivata per acclamazione durante uno straordinario congresso virtuale dell’organismo di governo della Fifa. Non c’erano concorrenti per entrambe le candidature.

Il torneo del 2030 inizierà con tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare un secolo dalla prima Coppa del Mondo del 1930 in Uruguay. Tutte le altre partite saranno poi co-ospitate da Marocco, Portogallo e Spagna. Il Marocco è il secondo paese africano a ospitare la Coppa del Mondo, dopo il Sudafrica che ha organizzato il torneo del 2010. L’Arabia Saudita ha ottenuto l’edizione del 2034 tra le critiche dei gruppi per i diritti umani in relazione ai problemi sui diritti umani. Sarà la seconda Coppa del Mondo nella regione del Golfo, dopo Qatar 2022, che è stata accompagnata da un acceso dibattito sui diritti umani.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews