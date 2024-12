Regionali Campania: Piantedosi in campo per il centrodestra per sconfiggere il sistema De Luca

197 Visite

Il centrodestra potrebbe tirare fuori un asso dalla manica per sconfiggere Vincenzo De Luca e il Pd. Nella prossima tornata elettorale in Campania, il nome forte di FdI, Lega e Fi potrebbero essere Matteo Piantedosi. La conferma è arrivata dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, che in un’intervista al Mattino ha svelato le prossime mosse in vista del voto regionale.

Il nome di Piantedosi circolava già da tempo. Ma ci aveva pensato lo stesso ministro dell’Interno a smentire le voci che lo davano prossimo a una candidatura in Campania. Da diverse ore, però, le voci si stanno facendo sempre più insistenti. Se il Carroccio non ha mai nascosto il suo atteggiamento favorevole nei suoi confronti, ora anche le altre tre anime della coalizione sembrerebbero convergere verso il nome del ministro dell’Interno.

“La candidatura di Piantedosi è autorevolissima e, soprattutto, in grado di portare alla vittoria il centrodestra alle prossime regionali. Su di lui c’è stata la convergenza di tutti i partiti“, ha spiegato Maurizio Lupi in un’intervista rilasciata al Mattino. In questa regione, aggiunge il leader di Noi Moderati, “si può vincere solo se andiamo oltre il perimetro del centrodestra”. E, in questo senso, la candidatura di Piantedosi sarebbe perfetta.













