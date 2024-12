186 Visite

Gentile direttore, problemi per il riscaldamento delle aule non solo a Villaricca, ma anche a Marano: caldaia guasta all’Alfieri già da giorni e per tale ragione domani saranno chiuse alcune aule e i ragazzi, di conseguenza, resteranno a casa. Complimenti a tutti, soprattutto ai tecnici comunali o agli altri di competenza.

Raffaele (Marano)

Problemi si segnalano anche alla Socrate.













