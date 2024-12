M5S, Toninelli sicuro: «Nascerà qualcosa di nuovo. Conte dovrà farsi il suo partito»

118 Visite

Quello che è successo ieri con il voto M5S “era scontato. Conte ha fatto una consultazione ratificatoria. Aveva deciso tutto lui: ha deciso quanti dovevano essere i votanti, ha deciso le domande e pure il notaio, ma Beppe non si darà per vinto. Dispiace che Conte e i suoi ballino sul cadavere di un leone, è un ballo, esultanza da perdenti. Grillo impugnerà il simbolo e lo farà tornare proprio e Conte si dovrà obbligatoriamente fare il suo partito”. Lo dice Danilo Toninelli, membro del Collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle, nella consueta intervista a Radio Cusano e ripubblicata sulla sua pagina Facebook.

“Un M5s senza limite dei due mandati, che era il più grande dei capisaldi, non può essere il M5s – aggiunge -. Come possiamo far credere alla gente che esiste ancora un M5s che queste persone avevano votato sull’onda di quella promessa, che tra l’altro Conte urlava nella campagna elettorale del 2022 dicendo ‘Noi siamo diversi dagli altri, non abbiamo i professionisti della politica’. Conte tradisce se stesso e non esiste più il Movimento 5 stelle”. “E fra qualche mese non esisterà più neanche formalmente perché Beppe farà l’azione legale che tutti si stanno aspettando”, continua Toninelli.

“Dopo questo voto, noi gente innamorata della politica generosa fatta di due mandati soffriamo. Ma questa sofferenza ci sta dando una speranza che domani, o magari dopodomani, nasca qualcosa di nuovo. Ho sentito tantissime persone e vedo un’insofferenza che è buona perché porterà qualcosa di nuovo. Aspettiamo che Beppe dia avvio all’azione per rimpossessarsi del simbolo, che è al 100% di sua proprietà perché Conte se ne è impossessato con la forza, con un scrittura privata. Da questo voto – dice convinto Toninelli – nascerà sicuramente qualcosa”.

“In questo momento – aggiunge -, è necessario che la base a favore di Grillo si disgreghi dal partito di Conte: è uno staccarsi, uno sciogliersi, assolutamente necessario”. Sull’azione politica del presidente M5S Giuseppe Conte, Toninelli conclude: “Si stanno suicidando e i voti che prende il M5S sono una conferma; questo partito, che non è più il M5S, non lo voto”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews