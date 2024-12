Bambina di 9 anni muore dopo aver mangiato un piatto di gnocchi

703 Visite

Una bambina di nove anni è morta a Roma dopo aver accusato un malore. La piccola, poche ore prima, aveva mangiato in un ristorante, in particolare un piatto di gnocchi di patate, insieme ai suoi genitori. La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì, come riporta ‘Repubblica’. Un malore che non ha dato scampo alla bimba, nonostante la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Casilino prime e del policlinico Gemelli poi. Qui, nel nosocomio di Roma Nord, i medici nonostante i disperati tentativi hanno dovuto constatarne il decesso. Disperati i genitori che hanno firmato il consenso per il trapianto degli organi.

Il malore

La bambina aveva fatto degli esami medici quel giorno, in particolare una spirometria, poi il pasto in un locale, il ritorno a casa coi genitori e il malore con una serie di spasmi e difficoltà respiratorie. I genitori hanno chiamato i soccorsi e i medici del 118 l’hanno portata al pronto soccorso più vicino, quello del Casilino. Lì era già arrivata in arresto cardiaco.

La tragedia

Una volta rianimata, di fronte al precipitare delle condizioni cliniche, i medici hanno deciso di trasferite la bimba al Gemelli. Pochi istanti dopo il suo arrivo è morta. I genitori si sono rivolti a un legale. L’esame autoptico dirà di più, anche su eventuali malattie pregresse della vittima. Sarà necessario anche capire se ci sia un nesso tra il malore della piccola, quindi una reazione allergica, e il pasto mangiato nel ristorante. L’ipotesi è quella di una reazione allergica a un cereale.













