Napoli-Lazio, le scelte di Conte

273 Visite

Mister Antonio Conte dovrebbe affidarsi all’11 tipo, con Lukaku a guidare l’attacco sostenuto da Kvaratskhelia e Politano mentre Lobotka si sistemerà in cabina di regia coadiuvato da Anguissa poi piu avanzato si posizionerà McTominay. Difesa diretta da Buongiorno al centro, sulla sinistra conferma per Olivera. In porta Meret.

Nei biancocelesti mister Baroni monitora a Formello sia Dia che Tavares, recuperabili dai rispettivi infortuni, ma ancora in dubbio la titolarità per entrambi al Maradona. Il tecnico sulla sinistra di difesa, se non volesse rischiare nulla, potrebbe affidarsi ancora a Pellegrini mentre avanti Pedro insidia il senegalese per il posto alle spalle della punta Castellanos. A centrocampo mancherà Rovella causa squalifica oltre l’infortunato Vecino, spazio a Dele-Bashiru con Guendouzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews