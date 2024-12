Esce per andare in ospedale: una ragazza le occupa la casa.

va in ospedale, viene ricoverata e le. Quando una pensionata di 78 anni residente aè tornata nella sua abitazione ha trovato un’amara sorpresa. La serratura della porta d’ingresso era stata cambiata. La donna era stata ricoverata per alcuni accertamenti e quando è rientrata, qualche giorno dopo, a casa ha trovato una nuova inquilina, una 25enne romana che ha occupato la casa.

La giovane, incensurata, dice di essere incinta. Durante l’assenza dell’anziana, durata circa 30 giorni, è riuscita a forzare la porta, cambiare le serrature e procedere con il cambio delle utenze, riporta il Messaggero. La pensionata ha immediatamente chiamato la figlia. Una volta arrivata ha trovato tutti gli averi della madre già impacchettati per essere portati via.A questo punto è stato allertato il 118, che avrebbe dovuto verificare le condizioni di salute della donna. Quando i sanitari sono arrivati però la l’occupante era già andata via. È stata denunciata per occupazione abusiva. “Mia mamma è stata ricoverata un mese fa, non posso credere che qualcuno possa approfittarsi di una situazione come la nostra. Non capisco come sia possibile che nessuno dei vicini, fino a ora, non abbia notato strani movimenti”, lo sfogo della figlia della signora. Una storia terribile.